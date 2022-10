Miguel Oliveira vai participar no Rali do Algarve

O piloto português Miguel Oliveira, que habitualmente compete no Mundial de MotoGP, vai participar no Rali Casinos do Algarve, nos dias 12 e 13 de novembro, aos comandos de um Hyundai i20, anunciou o piloto.

Esta vai ser a estreia de Miguel Oliveira nos ralis, depois de já ter participado numa corrida de resistência automóvel, em pista, nas 24 Horas de Barcelona.

"Para quem me conhece e acompanha, sabe que também sou um apaixonado pelas quatro rodas. Já tive algumas experiências em pista, mas este é um grande desafio, fazer uma prova em estrada. Estou com muita expectativa, vou estar com a adrenalina em alta para me adaptar ao carro e aos troços", frisou o piloto natural de Almada.

Miguel Oliveira assume que o objetivo é "aproveitar ao máximo" e divertir-se.

"Estou muito feliz por também poder ter um motivo para estar uma vez mais perto dos meus fãs, em Portugal, e viver um ambiente diferente das minhas habituais competições", concluiu Miguel Oliveira.

O Rali Casinos do Algarve conta para Taça de Portugal de Ralis.

Miguel Oliveira terá ao seu lado Carlos Magalhães, que habitualmente é navegador do antigo campeão nacional Bruno Magalhães.

O piloto luso já tinha participado, em julho, na etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), no circuito de Vila Real, acompanhado pelo seu pai, Paulo Oliveira. Na altura, venceu a competição reservada aos TCR.

"Não é segredo que o Miguel é um amante da velocidade em quatro rodas, e com o fecho da época de MotoGP, esta pareceu-nos a oportunidade ideal. Temos a certeza que vai ser uma grande experiência para ele, cheia de emoção. E não vai estar sozinho. É que nesta prova vai contar com um mentor especial, um algarvio com um currículo invejável: o piloto do Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio, acompanhado do seu navegador José Teixeira, também vão participar e atacar a vitória no seu Hyundai i20 N Rally2", comentou o CEO da Hyundai Portugal, Sérgio Ribeiro.

O Mundial de MotoGP termina a 5 de novembro, em Valência.