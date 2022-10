MotoGP. Miguel Oliveira pontua em Sepang e Bagnaia fica a um passo do título

Miguel Oliveira recuperou de 19.º para 13.º para pontuar no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, este domingo, numa corrida ganha por Francesco Bagnaia, que ficou a um passo da conquista do Mundial.

O piloto italiano da Ducati tinha de ganhar e esperar que o francês Fabio Quartararo (Yamaha) não fosse além do quarto lugar, em Sepang. No entanto, o campeão do mundo em título não facilitou e subiu ao pódio. Decisão adiada para a última corrida da época, em Valência.

Bagnaia soma 258 pontos, mais 23 que Quartararo, pelo que lhe basta ser, pelo menos, 13.º classificado em Valência para conquistar o Mundial.

Miguel Oliveira tinha feito uma má qualificação, o que o condenou a partir apenas do 19.º lugar, contudo, ainda conseguiu chegar aos pontos na corrida. O português da KTM terminou a corrida na 13.ª posição, o que lhe permitiu levar três pontos da última corrida das rondas asiáticas e subir ao nono posto da classificação geral do Mundial, com 138 pontos.

O sul-africano Brad Binder, colega de equipa de Oliveira, terminou o GP da Malásia em nono e segue em sexto no Mundial, com 168 pontos.

As decisões finais estão marcadas para o Grande Prémio de Valência, em Espanha, que se realiza dentro de duas semanas, a 6 de novembro.