MotoGP. Miguel Oliveira arranca do 19.º lugar em Sepang

Miguel Oliveira vai arrancar do 19.º lugar da grelha de partida no Grande Prémio da Malásia, 19.ª prova do Mundial de MotoGP.

O piloto português, da KTM, falhou o apuramento para a segunda sessão de qualificação, este sábado, em Sepang. Na primeira, ficou, inclusive, atrás do companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder, que partirá duas filas à frente de Miguel Oliveira, desde a 13.ª posição.

O espanhol Jorge Martín (Pramac), conquistou a "pole", à frente do italiano Enea Bastiniani (Gresini) e do espanhol Marc Márquez (Honda).

Miguel Oliveira, que venceu a última corrida, na Tailândia, está no décimo lugar da classificação geral do Mundial de pilotos, a quase 100 pontos do líder, o italiano Francesco Bagnaia.

O Grande Prémio da Malásia arranca às 8h00 de domingo.