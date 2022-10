Ogier lidera Rali da Catalunha

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) terminou o primeiro dos três dias do Rali da Catalunha na liderança, com 4,8 segundos de vantagem sobre o já campeão mundial, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).

Ogier, que este ano só tem feito algumas provas do campeonato depois de ter conquistado o oitavo título em 2021, impôs-se a partir da quinta das oito especiais disputadas nas estradas enlameadas da Catalunha, prova que está em dúvida no calendário do próximo ano.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que começou por ser o mais forte durante a manhã, foi perdendo gás durante a tarde, terminando o dia na terceira posição, a 12,5 segundos de Ogier.

"Foi um bom dia para nós. Inicialmente, foi um pouco assustador partir do sétimo lugar, mas sentimo-nos bem com o carro durante o dia. Claro que 4,8 segundos não é muito, mas temos de continuar a atacar amanhã [sábado]", frisou Ogier.

O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) é o quarto, mas já a 20 segundos do comandante, depois de sentir problemas com o sistema híbrido do seu carro.

Os pilotos da Hyundai voltaram a queixar-se que não conseguem tirar o melhor partido do carro, sentindo dificuldades de tração e aderência.

Para sábado estão previstos 124,75 quilómetros divididos por sete especiais.