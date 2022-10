Miguel Oliveira é o melhor da KTM nos treinos na Austrália

Miguel Oliveira fez o 11.º tempo, no agregado das duas sessões de treinos livres, esta sexta-feira, em Phillip Island, na Austrália, onde no domingo há corrida do MotoGP.

O piloto português, que venceu a última corrida na Tailândia, rodou em 1'29.923. Ficou a 0.448 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco (Ducati), e foi o melhor das KTM. O seu companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder, foi 15.º.

O GP da Austrália é a antepenúltima corrida da temporada. Ficarão a faltar Malásia e Valência. A luta pelo título mundial continuar em aberto, com Fabio Quartararo (Yamaha), atual campeão, na liderança, com 219 pontos. O segundo é Francesco Bagnaia (Ducati), a dois pontos, e o terceiro é Aleix Esparagaró (Aprilia), a 20 pontos de Quartararo.

Miguel Oliveira está no 8.º posto, com 20 pontos de atraso para o sétimo, Johann Zarco, e com quatro de vantagem sobre Jorge Martin, no 9.º lugar.