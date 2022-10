Red Bull e Aston Martin culpadas de desrespeitar teto de gastos

Red Bull e Aston Martin foram dadas como culpadas de ultrapassarem o teto de gastos na temporada de 2021, fixado em 165 milhões de euros, anunciou, esta segunda-feira, a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Em comunicado, a FIA anunciou que a Red Bull foi considerada culpada de um “delito menor”, que equivale a ultrapassar até cinco por cento do limite de custos fixado para 2021.

No entanto, qualquer penalização será “anunciada mais tarde”.

Também a Aston Martin foi considerada culpada de ter ultrapassado o limite orçamental.

“A Comissão do Limite Orçamental da FIA está, atualmente, a determinar qual o procedimento correto a tomar de acordo com os Regulamentos Financeiros para a Red Bull e a Aston Martin e informação adicional será comunicada de acordo com os regulamentos”, anunciou a FIA.

A entidade máxima do desporto automóvel fixou para 2021 um teto de 150 milhões de euros de forma a tornar a competição mais equilibrada entre as equipas.

O teto orçamental baixou para 145 milhões em 2022 e para 140 milhões em 2023, excluindo salários dos pilotos e custos com os motores.