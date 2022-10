Filipe Albuquerque perde título devido a desistência na última corrida

O piloto português Filipe Albuquerque (Acura) desistiu nas 10 Horas de Petit Le Mans, após um toque de um adversário nos minutos finais da última prova do campeonato norte-americano de resistência, falhando o título.

Chegando a esta derradeira jornada com 19 pontos de vantagem, Albuquerque, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor e com o britânico Brendon Hartley, precisava de terminar à frente dos seus adversários na luta pelo título, o sueco Tom Blomqvist, o brasileiro Hélio Castroneves e o britânico Oliver Jarvis.

Mas uma paragem mais lenta nas boxes fez a equipa do português cair para o segundo lugar.

Quando tentava recuperar tempo, sofreu um toque de um adversário, que provocou danos numa das rodas, obrigando à desistência.

"Estou super-desapontado. Estávamos com tudo bem alinhado, em primeiro e a poupar gasolina, com o carro muito rápido. Infelizmente, a última paragem não nos correu bem e caímos de primeiro para segundo. Consegui recuperar mas, ao passar entre o trânsito, um adversário não me viu e bateu-me na roda de trás e tive de desistir", lamentou o piloto de Coimbra.

Pelo segundo ano consecutivo, Filipe Albuquerque perdeu o título na derradeira prova.

"É frustrante ficarmos, mais um ano, em segundo. Fizemos mais uma excelente época. Gostávamos de ter ganho o campeonato, mas não foi desta. Amanhã começamos a preparar a nova época com o novo carro", garantiu o piloto português.