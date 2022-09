Índia vai receber MotoGP pela primeira vez na história

O campeonato do mundo de MotoGP vai ser organizado pela primeira vez na Índia, em 2023, anunciou esta sexta-feira o promotor, Dorna, que espera o interesse do público do segundo país mais populoso do mundo.

A competição vai decorrer no circuito internacional de Buddh, perto de Nova Deli, que já acolheu três vezes corridas de Fórmula 1, entre 2011 e 2013.

"Temos muitos entusiastas na Índia e estamos empenhados em levar este desporto à Índia que é também um 'mercado chave' para a indústria dos motociclos", disse o responsável pela Dorna, Carmelo Ezpeleta, à margem do Grande Prémio da Tailândia que decorreu no passado domingo.

"Trata-se de um dia histórico para o desporto e uma homenagem (no quadro) das celebrações do 75.º aniversário da Índia", disse Anurag Thakur, ministro do Desporto do governo de Nova Deli, através de um comunicado.

A informação de um Grande Prémio da Índia "no futuro próximo" era esperada desde meados de setembro, apesar de ainda não ser conhecida a data concreta em que vai decorrer, em 2023.

Após um decréscimo do público em algumas provas do Grande Prémio, na Europa, o promotor do MotoGP pretende recuperar o interesse expandindo-se para outros pontos do mundo.

Este mês, a Dorna assinou um protocolo com a Arábia Saudita para a realização de uma prova para o campeonato do mundo de MotoGP, mas a data ainda não foi anunciada.

Até ao momento, o calendário oficial de MotoGP para a próxima época ainda não foi publicado mas pode vir a ser constituído por 21 provas.

Uma outra novidade para o próximo ano é a realização de duas corridas: uma prova de velocidade, que vai decorrer aos sábados, e a corrida a contar para o Grande Prémio que vai ser organizada aos domingos.