Benfica anuncia parceria com Miguel Santiago

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, uma parceria com o jovem piloto Miguel Santiago.

O piloto luso participa no Campeonato Nacional de Velocidade e no Mundial FIM Júnior GP.

“Santi”, de 18 anos, está no motociclismo desde 2016.

Na apresentação, Miguel Santiago considerou que este "é um sonho tornado realidade”.

“Desde pequenino, antes de entrar nas motas, joguei futebol, estive numa escolinha do Benfica em Mafra, sempre foi um sonho ser atleta do Benfica. Há uns anos, se me perguntassem, diria que não acreditava que um dia estivesse aqui, é um grande orgulho”, referiu à Btv.

O piloto acrescentou: “Só espero conseguir cumprir os objetivos, honrar o clube. Tenho raça, querer e ambição".

De notar que do Mundial FIM Júnior GP saíram 20 dos atuais 24 pilotos de MotoGP. "É considerada a maior escola de prodígios para entrar no Moto GP, é um orgulho poder lá estar e tão perto de um patamar como o Moto GP", sublinhou.

Antes, o Benfica teve igualmente uma parceria com o piloto Paulo Gonçalves, no Dakar.