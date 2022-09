Portugal recebe duas últimas etapas do Mundial de enduro de 2023

Valpaços, entre 29 de setembro e 1 de outubro, e Santo André, de 6 a 8 de outubro, vão acolher as duas últimas etapas do Campeonato do Mundo de enduro de 2023, anunciou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), esta segunda-feira.

O organismo liderado pelo português Jorge Viegas divulgou o calendário provisório da competição, que arranca em San Remo, em Itália, com a primeira etapa, entre 31 de março e 2 de abril.

O calendário do Mundial prossegue com etapas em Lalin, em Espanha, entre 05 e 07 de maio, Skövde, na Suécia, de 01 a 03 de junho, e Heinola, na Finlândia, no fim de semana seguinte, entre 9 e 11 de junho.

Segue-se uma etapa ainda sem local definido, a disputar entre 30 de junho e 2 de julho, e a prova de Gelnica, na Eslováquia, antes das duas derradeiras etapas, no município transmontano e na localidade do concelho de Santiago do Cacém, respetivamente.

Em 2022, o Mundial teve também duas etapas em Portugal, uma em Peso da Régua, onde venceu o australiano Wil Ruprecht (TM), e outra em Coimbra, na qual o vencedor foi o britânico Nathan Watson (Honda).