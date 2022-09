Miguel Oliveira conquista quinto lugar no GP do Japão

Miguel Oliveira foi quinto classificado no GP do Japão, este domingo. O piloto português fez uma corrida consistente no circuito de Motegui e beneficiou de um bom arranque para se colocar em boa posição, desde a primeira curva.

Oliveira saiu do oitavo lugar da grelha, mas rapidamente se colocou na frente. Chegou a rodar no terceiro posto, mas acabou por ser ultrapassado pelo seu companheiro de equipa na KTM, o sul-africano Brad Binder, e nas últimas voltas não resistiu à pressão de Marc Márquez (Honda), perdeu o quarto lugar e cortou a meta no quinto posto.

O português iguala o seu segundo melhor resultado da temporada. O piloto de Almada já havia terminado em quinto no GP do Portugal, no Algarve. O melhor resultado, na época de despedida da KTM, foi a vitória na Indonésia.

O GP do Japão foi totalmente dominado por Jack Miller. O australiano da Ducati, que vai substituir Miguel Oliveira na KTM, conquistou a primeira vitória da época. Brad Binder foi segundo e Jorge Martín (Ducati) ficou no terceiro posto.

Na luta pelo título mundial, Fabio Quartararo (Yamaha), que vinha perdendo vantagem sobre os adversários diretos, foi oitavo classificado e beneficiou da desistência de Francesco Bagnaia (Ducati), por queda na última volta, e da má corrida de Aleix Espargaró, 16.º classificado, fora dos pontos.

O espanhol da Aprilia teve um problema mecânico na volta de aquecimento, foi obrigado a trocar de mota e saiu das boxes, com muito atraso para a concorrência.

O campeão do mundo, Quartararo, tem agora 18 pontos de vantagem sobre Bagnaia, segundo no campeonato, e 25 sobre Espagaró, na terceira posição, quando ficam a faltar quatro corridas para o fecho do Mundial de MotoGP. Miguel Oliveira é 11.º, com 106 pontos.

A próxima prova é na Tailândia, a 2 de outubro.