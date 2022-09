Calendário da Fórmula 1 terá 24 corridas em 2023

Há uma estreia (Las Vegas), dois regressos (China e Qatar) e uma ausência notada: Grande Prémio de França, no circuito de Paul Ricard.

A temporada começa com o Grande Prémio do Bahrain e termina em Abu Dhabi.

A época de Fórmula 1 para 2023 vai ter 24 corridas. O calendário foi anunciado, esta terça-feira, pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

"A presença de 24 corridas no calendário de 2023 é uma prova do crescimento deste desporto a uma escala global. A inclusão de novos circuitos e a manutenção de alguns dos tradicionais sublinha o compromisso da FIA com a Fórmula 1", disse o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.