Miguel Oliveira pontua, mas falha "top-10" em Misano

Miguel Oliveira (KTM) terminou o Grande Prémio de São Marino de MotoGP dentro dos pontos, mas fora dos dez primeiros, este domingo.

O piloto português, que arrancara do décimo lugar da grelha, não aproveitou as quedas do australiano Jack Miller (Ducati), que partira da "pole", e do italiano Marco Bezzecchi (Mooney), da quarta posição, e ainda se deixou bater pelo colega de equipa, o sul-africano Brad Binder.

A vitória sorriu ao italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que terminou apenas 34 milésimos de segundo à frente do compatriota Enea Bastianini (Gresini), segundo classificado. Duplo triunfo para "Pecco", que aproveitou a má corrida de Fabio Quartararo (Yamaha), que foi apenas quinto, para se aproximar do francês na classificação do Mundial de pilotos.

Quartararo soma, agora, 211 pontos na liderança do Mundial, mais 30 que Bagnaia. O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que ficou na sexta posição em Misano, cai de segundo para terceiro, a 33 pontos do líder.

Com os cinco pontos conquistados no GP de São Marino, Miguel Oliveira passa a somar 90. Está a 121 pontos de Quartararo e a 88 do pódio.

Os pilotos gozarão, agora, de um fim de semana de descanso. Voltarão à ação no fim de semana de 18 de setembro, para o Grande Prémio de Aragão, em Espanha, 15.ª prova do Mundial de MotoGP.