Max Verstappen não deixa ninguém tirar-lhe a "pole" em casa

Max Verstappen conquistou a "pole position" do Grande Prémio dos Países Baixos, 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1, este sábado.

A correr em casa, o piloto neerlandês da Red Bull não deixou ninguém estragar-lhe a qualificação. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) esteve perto, mas fez mais dois centésimos de segundo que o campeão do mundo. Em terceiro ficou outro Ferrari, o espanhol Carlos Sainz.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que fez o quarto tempo, completa a segunda fila da grelha de partida do Circuito Zandvoort. O seu colega de equipa e compatriota, George Russell, parte do sexto posto. Pelo meio, aparece o mexicano Sergio Perez (Red Bull), a fechar o "top-5".

Ao fim de 14 provas, Verstappen lidera a classificação geral do Mundial com 284 pontos, mais 73 que Perez, segundo classificado, e mais 98 que Leclerc, que fecha o pódio. Hamilton está em sexto, com 146 pontos.

O GP dos Países Baixos está marcado para domingo, às 14h00.