Miguel Oliveira faz 18.º tempo da manhã em São Marino

Miguel Oliveira não foi além do 18.º tempo na primeira sessão de treinos livres do GP de São Marino. O piloto português, que na próxima temporada troca a KTM pela Aprilia da RNF, rodou em 1'33.636. Ficou a mais de 1.3 segundos do mais rápido, o francês Fabio Quartararo, em Yamaha

O campeão do mundo, e líder do Mundial de MotoGP, fez a melhor volta ao Circuito Marco Simoncelli, em 1'32.313. Jack Miller, na Ducati oficial, foi segundo, a 0.224s de Quartararo. O terceiro foi o italiano Michelle Pirro, na Ducati da Aruba.it.

Miguel Oliveira ficou longe dos primeiros, nesta sessão inaugural em São Marino, e também atrás do seu companheiro de equipa. Brad Binder foi o melhor da KTM, no 12.º lugar.

O GP de São Marino corre-se no domingo, às 13h00.