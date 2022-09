Miguel Oliveira é o melhor da KTM em São Marino

Miguel Oliveira melhorou o andamento na segunda sessão de treinos livres em São Marino e fechou o dia de sexta-feira no 12.º lugar.

O piloto português foi o melhor da KTM, ao rodar em 1'32.330. O seu companheiro de equipa, Brad Binder, ficou no 13.º posto, a 0.028s.

A dupla da marca austríaca ficou a cerca de 0.8 segundos do mais rápido, o italiano, da Ducati, Enea Bastianini. As Ducati ditaram lei, com os quatro primeiros tempos no conjunto das duas sessões.

Atrás de Bastianini ficaram Bagnaia, Miller e Zarco. O melhor piloto não Ducati foi o líder do Mundial de MotoGP, o campeão do mundo Fabio Quartararo, no quinto posto.

Sábado é dia de qualificação e a corrida está marcada para domingo, às 13h00.