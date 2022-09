Dupla da Mercedes no topo da tabela de tempos em Zandvoort

George Russell e Lewis Hamilton foram os mais rápidos na primeira sessão de treinos livres do GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

Os dois Mercedes superiorizaram-se à concorrência, com Russell a registar a melhor volta em 1'12.455. Hamilton ficou a 0.240s do companheiro de equipa.

O terceiro mais rápido foi o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, a 0.390s do mais rápido. O campeão do mundo e líder do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, não foi além do 19.º tempo. A correr em casa, o piloto neerlandês teve problemas na transmissão do Red Bull e chegou mesmo a parar o carro em pista.