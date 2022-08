Oficial. Miguel Oliveira vai correr pela RNF

A RNF, equipa satélite da Aprilia, anunciou a contratação de Miguel Oliveira, depois de meses de especulação em relação ao futuro do piloto português na MotoGP.

Aleix Espargaró e Maverick Viñales serão os pilotos da equipa principal, enquanto que Miguel Oliveira fará parceria com Raúl Fernández na equipa secundária.

Miguel Oliveira deixa a KTM, que tentou segurar o português, mas com uma proposta para correr pela equipa secundária. A Gresini, satélite da Ducati, foi ainda opção para o piloto, que opta agora oficialmente pela RNF.

O português está no 10.º lugar da classificação geral do campeonato, com 85 pontos, atrás do seu colega de equipa, Brad Binder, que é 7.º.

"Estamos muito entusiasmados por ter o Miguel Oliveira e o Raúl Fernández na equipa. Não foi um processo simples, mas juntamente com a Aprilia conseguimos os dois pilotos desejados. São jovens, mas já com experiência", disse Razlan Razali, diretor-principal da equipa.

Miguel Oliveira, de 27 anos, cumpre a sua quarta época na MotoGP. Soma quatro vitórias em Grande Prémios.