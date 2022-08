Miguel Oliveira recusou Ducati e KTM. "RNF era o passo que precisava na minha carreira"

Miguel Oliveira acredita que dá o "passo certo" em deixar a KTM e assinar pela RNF, a equipa secundária da Aprilia.

Em conferência de imprensa na Charneca da Caparica, o piloto português sente que é o "passo que precisa na carreira".

"Ao longo das negociações percebemos que os nossos caminhos poderiam separar-se com a KTM, só tenho a agradecer-lhes pelo esforço que fizeram em manter-me na estrutura até ao último minuto, mas este é o passo que preciso na minha carreira", começa por dizer.

O contrato é válido por duas épocas, mas com opção de extensão: "É um acordo de duas épocas, mas com possibilidade de prolongar por outros dois, se as duas partes assim acharem que é possível".

Questionado sobre a proposta da Gas Gas, equipa satélite da KTM, o piloto garante que não seria uma despromoção, uma vez que as motos são iguais.

"Na altura em que me ofereceram o lugar, era com objetivo trazer a equipa para cima na tabela, e foi quando percebi que poderia reconsiderar. Nunca tomei como uma despromoção, as motos são iguais. Existe uma sobrevalorização nos lugares de fábrica. São apetecíveis em termos de imagem, mas em termos técnicos não são grande vantagem", atira.

A Ducati foi ainda opção em cima da mesa: "Fui sempre uma opção apetecível para a Ducati, nas negociações o que foi colocado em cima da mesa seria um lugar com uma moto oficial, mas não eram os 'timings' certos para mim. Houve muito interesse e vontade".