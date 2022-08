McLaren e Ricciardo rescindem contrato para 2023

A McLaren e Daniel Ricciardo anunciaram um acordo para a rescisão de contrato para a época 2023.

A equipa deve agora avançar para a contratação de Oscar Piastri.

Quem vai continuar na equipa de Woking é Lando Norris.

"Depois de alguns meses de conversas com o Zak [Brown] e Andreas [Seidl], decidimos terminar o meu contrato com a equipa antes do previsto e chegar a acordo para terminar a nossa ligação no final desta época. Vou anunciar o meu futuro em devido tempo. Não me arrependo e estou orgulhoso por todo o esforço e trabalho que dei à McLaren. Especialmente a vitória em Monza. Gostei bastante de trabalhar com todos na McLaren, tanto na pista como na fábrica", referiu o piloto, de 33 anos.

Não foram adiantados pormenores sobre o acordo, mas, segundo a Associated Press, a McLaren vai pagar 15 milhões de euros.