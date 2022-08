Tanak vence Rali da Bélgica e aproxima-se de Rovanpera

Ott Tanak venceu o Rali da Bélgica, em Ypres, este domingo, e aproximou-se de Kalle Rovanpera no Mundial de Pilotos, que sofreu um acidente logo na sexta-feira e só teve oportunidade de conquistar pontos na Power Stage.

É a segunda vitória consecutiva de Tanak, depois de ter vencido na Finlândia. Em Ypres, o piloto da Hyundai, que herdou a liderança do seu companheiro de equipa, Thierry Neuville, no sábado, fechou o rali com cinco segundos de vantagem sobre Elfyn Evans, em Toyota.

Esapekka Lappi, também num Yaris, terminou no terceiro posto a mais de um minuto e 40 de Tanak.

Kalle Rovanpera, líder do Mundial, venceu a Power Stage e recuperou alguns dos pontos perdidos. Tanak encurta a vantagem do finlandês em 23 pontos. Com quatro provas por disputar, Rovanpera tem 71 pontos de vantagem sobre o estónio.

O fim de semana fica ainda marcado pelo maus resultados dos Ford Puma. O melhor acabou por ser Guus Greensmith, no 10.º lugar. Oliver Solberg, por outro lado, conquistou o seu melhor resultado, no ano de estreia no WRC. O sueco da Hyundai fechou o Rali da Bélgica no quarto posto.

O Mundial de Ralis segue agora para a Grécia. O Rali da Acrópole realiza-se entre 8 e 11 de setembro.