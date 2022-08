Miguel Oliveira 12.º no GP da Áustria

O português Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio da Áustria de MotoGP no 12º lugar.

O piloto luso partiu do 17º lugar da grelha, mas ainda chegou aos pontos.

A corrida foi ganha por Peco Bagnaia (Ducati), seguido do campeão do mundo, Fabio Quartararo (Yamaha). O pódio ficou completo com o australiano Jack Miller (Ducati).

Com estes resultados, Fábio Quartararo mantém a liderança do campeonato, agora com 200 pontos, mais 32 do que o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que hoje foi sexto. Miguel Oliveira tem agora 85 pontos e apanhou o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) no nono lugar.