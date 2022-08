Rovanpera sofre acidente aparatoso no Rali da Bélgica

Kalle Rovanpera sofreu um acidente no Rali da Bélgica, esta sexta-feira, e abandonou a prova. Depois de ter vencido a primeira especial, o piloto finlandês, líder do Mundial, foi severamente punido por um ligeiro erro no segundo troço.

O Yaris ia a alta velocidade, quando Rovanpera deixou descair o pneu esquerdo dianteiro para a valeta. O resultado foi o capotamento do carro num terreno aberto da Flandres. Rovanpera e co-piloto Jonne Halttunen saíram do carro ilesos, apesar do aparato do acidente.

Rovanpera, de 21 anos, é o grande destaque do Mundial de Ralis este ano. O piloto da Toyota lidera o campeonato, sem contestação, e tem tido um desempenho praticamente imune a erros.

Esta é a primeira desistência do finlandês que venceu seis dos nove ralis já disputados, incluindo o Rali de Portugal. Está na frente do WRC, com 94 pontos de vantagem sobre Ott Tanak, da Hyundai.