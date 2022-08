Elfyn Evans na frente do Rali da Bélgica

Os dois pilotos da Hyundai não dão descanso a Evans que herdou a liderança do seu companheiro de equipa, Kalle Rovanpera, no segundo troço, após desistência do finlandês, por acidente. O líder do Mundial foi forçado a abandonar, mas saiu ileso do capotamento do Yaris.

Elfyn Evans é o líder do Rali da Bélgica, no final das quatro especiais da manhã de sexta-feira. O piloto britânico tem o Yaris em primeiro, na frente de Tanak, a 2.3 segundos, e de Neuville, a 8.8s.

Além de ter perdido Rovanpera, a Toyota também viu Katstuta afundar-se na classificação. O japonês teve problemas de transmissão do Yaris e já está a mais de quatro minutos da frente. Esapekka Lappi, no outro Toyota, está no 4.º posto, a 21.2s de Evans.

O melhor dos Ford é Craig Breen. O irlandês está na 5.ª posição, a 25.4s do líder e com mais de 30 segundos de avança para o seu companheiro de equipa Guus Greensmith. O líder do Rally2 é o francês Stéphane Lefevbre, em Citroen C3, no 9.º posto da geral.

Os pilotos repetem as quatro especiais da manhã durante a tarde. O Rali da Bélgica termina no domingo.