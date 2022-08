Thierry Neuville sai na frente no “shakedown” do Rali da Bélgica

O belga Thierry Neuville (Hyundai) saiu na frente no “shakedown” que deu início ao Rali da Bélgica, prova do Mundial de ralis que pode coroar o piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) como novo campeão.

A correr em casa, Neuville foi o mais rápido no início da nona ronda do campeonato do mundo (WRC), batendo os dois finlandeses da Toyota: Esapekka Lappi foi segundo, a dois segundos, e Rovanperä foi terceiro, a três segundos.

Na sexta-feira, os pilotos cumprem as primeiras oito especiais cronometradas em Ypres, de um total de 20, numa prova em que Rovanperä poderá chegar ao título mundial, uma vez que tem 198 pontos, mais 94 do que o estónio Ott Tänak (Hyundai), segundo, e mais 95 face a Neuville, terceiro.

Aos 21 anos, o finlandês, filho de outro antigo piloto do WRC, Harri Rovanperä, pode sagrar-se campeão do mundo pela primeira vez, e o mais novo de sempre da história do campeonato, tendo vencido esta época cinco corridas até aqui, entre elas o Rali de Portugal.