Hyundai i20 tem de "estar no ponto" para Neuville vencer em casa

Thierry Neuville espera poder lutar pela primeira vitória no Rali da Bélgica, este fim de semana, e repetir o triunfo alcançado em 2021. Mas para isso, o piloto belga explica que o seu Hyundai tem de "estar no ponto".

"Só temos um objetivo: repetir a vitória do ano passado. Não será fácil, porque a concorrência é forte. Temos de nos assegurar que está tudo no ponto para sermos competitivos", diz Neuville, em declarações publicadas pelo autosport.com.

"O Rali da Bégica em Ypres, o nosso rali, é provavelmente a prova por que mais ansiamos na época", acrescenta.

Neuville venceu no ano passado, quando a prova fez parte do calendário do WRC, e também já tinha saído vitorioso em Ypres, no IRC. O Mundial de Ralis é liderado por Kalle Ronvapera, da Toyota, piloto que este anos já venceu cinco provas.

Ott Tanak, segundo no campeonato e já com dois triunfos, está a 94 pontos de distância do finlandês. Neuville surge no terceiro posto, a um ponto de Tanak.

O Rali da Bélgica começa esta quinta-feira e termina no domingo.