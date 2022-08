Marc Márquez: "É um momento crítico para a Honda"

Marc Márquez vai estar com a equipa da Honda no GP da Áustria, próxima corrida do Mundial de MotoGP, para estar totalmente dentro do desenvolvimento da mota atual e preparar aquela que irá pilotar quando estiver em condições para regressar.

O espanhol diz, citado pelo site oficial do MotoGP, que a Honda vive "um momento crítico". "Estou a conversar muito com a minha equipa para tentar perceber a mota de 2022, entender o que está passar. É por isso que estarei na Áustria, para falar com todos e para me encontrar com o 'staff' da HRC que vem do Japão, de forma a preparar o futuro", explica o piloto.

A recuperar da quarta operação ao braço direito, Márquez, oito vezes campeão do mundo, recorda que durante o período de reabilitaçao da cirurgia anterior desligou-se demasiado da equipa. "Agora quero estar ligado. Quero estar envolvido para estar a par de tudo quando regressar", afirma.

A Honda está a ter uma época com maus resultados. Márquez participou em apenas seis, das 12 corridas já realizadas, e ainda é o melhor classificado da marca japonesa no Mundial. Ocupa o 14.º lugar, com 60 pontos. O segundo melhor é Takaaki Nakagami, da LCR, no 16.º lugar.

O GP da Áustria, próxima prova do Mundial de MotoGP, está marcado para 21 de agosto.