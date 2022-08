Sébastien Loeb confirma presença no Rali da Acrópole

Sébastien Loeb confirma que o Rali da Acrópole será o seu quarto evento do ano no Mundial de Ralis. O piloto francês, a fazer o WRC a tempo parcial, estará aos comandos do Ford Puma na Grécia, depois de ter vencido a primeira prova do ano, em Monte Carlo, de ter desistido em Portugal e de ter sido 8.º classificado no Rali Safari.

Dez anos depois, Loeb voltará a disputar o Rali da Acrópole, que se realiza entre 8 e 11 de setembro. "De volta a uma prova mítica", escreve o francês nas redes sociais.

Kalle Rovanpera é o líder do Mundial de Ralis e tem o título bem encaminhado O finlandês da Toyota tem 94 pontos de vantagem sobre Ott Tanak, segundo classificado, e vencedor do Rali da Finlândia, no passado fim de semana.

Antes da visita à Grécia, o WRC estaciona no centro da Europa para o Rali da Bélgica, entre 18 e 21 de agosto.