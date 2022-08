Rovanpera ameaça, mas Tanak vence Rali da Finlândia

Ott Tanak venceu o Rali da Finlândia, prova que liderou praticamente do início ao fim, mas sempre sob ameaça dos finlandeses da Toyota. Primeiro foi Esapekka Lappi, depois foi Kalle Rovanpera. O líder do Mundial de Ralis terminou a prova no 2.º lugar, a 6,8 segundos de Tanak.

Rovanpera venceu a "Power Stage" e conquistou mais 23 pontos na caminhada para o título. O grande vencedor do fim de semana, no entanto, foi Tanak. Segunda vitória do estónio, e da Hyundai, esta temporada, depois do triunfo na Sardenha.

Rovanpera foi segundo e em terceiro ficou Esapekka Lappi, e 1:20.7 de Tanak. A fechar o trio de Yaris na frente, Elfyn Evans foi 4.º classificado na Finlândia. O melhor dos Ford foi Gus Greensmith, no 7.º posto, a quase quatro minutos do vencedor.

No WRC2, Teemu Suninen foi o vencedor. O finlandês da Hyundai venceu em casa, à frente do compatriota Emil Lindholm, em Skoda.

A próxima prova do Mundial de Ralis acontece entre 18 e 21 de agosto, na Bélgica.