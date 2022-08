Miguel Oliveira faz o 6.º lugar no GP da Grã-Bretanha

Miguel Oliveira foi 6.º classificado do GP da Grã-Bretanha, em MotoGP. No regresso do campeonato, após cinco semanas de paragem, o piloto português foi o melhor da KTM e alcançou o sétimo "top-10" da temporada.

Depois da vitória na Indonésia, e do 5.º lugar no Algarve, este é o seu terceiro melhor resultado da época.

Oliveira ficou a 2.727 segundos de Francesco Bagnaia. O italiano da Ducati venceu em Silverstone, na frente de Maverick Viñales, da Aprilia. O espanhol ficou a 0.426 segundos do vencedor e à frente do australiano Jack Miller, em Ducati.

No Mundial, o piloto português está no 10.º lugar, com 81 pontos. Recuperou terreno para o seu companheiro de equipa Brad Binder (7.º, com 98), que na Grã-Bretanha foi 11.º classificado.

Apesar de ter sido apenas 8.º em Inglaterra, Fabio Quartararo cimentou a liderança do Mundial de MotoGP, ao ganhar um ponto ao segundo classificado, o espanhol Aleix Espargaró, que foi 9.º na corrida. A distância entre os dois primeiros é agora de 22 pontos. O terceiro da classificação é Bagnaia, já a 49 pontos de Quartararo.

A próxima corrida está marcada para 21 de agosto, na casa da KTM, em Spielberg, na Áustria, onde Miguel Oliveira conquistou a primeira vitória da sua carreira em MotoGP.