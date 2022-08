Miguel Oliveira entra no fim de semana com o 6.º tempo em Silverstone

Miguel Oliveira ficou no 6.º lugar na segunda sessão de treinos livres do GP da Grã-Bretanha, em MotoGP. O piloto português ficou a 0.217s de Fabio Quartararo. O francês da Yamaha, campeão do mundo e líder do Mundial, fez a melhor volta de sexta-feira em 1'58.946.

O segundo mais rápido foi o espanhol Joan Mir, em Suzuki, a 0.154s, seguido do seu compatriota Maverick Viñales (Aprilia), no terceiro lugar, a 0.177 de Quartararo.

Miguel Oliveira foi o melhor piloto da KTM por larga margem. Brad Binder não foi além do 21.º tempo, a quase um segundo do português. O piloto de Almada chega confiante a Silverstone, depois da paragem de cinco semanas no campeonato.

Ainda com o futuro no MotoGP por anunciar, Oliveira procura voltar aos bons resultados. Este sábado há qualificação e a corrida é no domingo às 13h00.