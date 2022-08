Miguel Oliveira em 14.º na primeira sessão de treinos livres em Silverstone

Miguel Oliveira iniciou o fim de semana em Silverstone com o 14.º lugar, na primeira sessão de treinos livres do GP da Grã-Bretanha, em MotoGP. O piloto português fez a sua melhor volta em 2'01.120, a 1.22s do mais rápido, o francês Johann Zarco, em Ducati.

O segundo classificado foi o italiano Francesco Bagnaia, também em Ducati, a 0.027s de Zarco. Alex Rins, em Suzuki, foi terceiro, a 0.327s.

O melhor piloto da KTM, na sessão matinal desta sexta-feira do GP da Grã-Bretanha, foi Brad Binder, no 10.º lugar. O sul-africano rodou a um ritmo semelhante ao de Miguel Oliveira.