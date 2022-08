Andrea Dovizioso retira-se do MotoGP em setembro

O piloto italiano Andrea Dovizioso vai retirar-se da categoria rainha do motociclismo de velocidade, MotoGP, após a 14.ª das 20 etapas Mundial, no fim de semana de 4 de setembro, em São Marino, anunciou a Yamaha, esta quinta-feira, em comunicado.

A construtora "confirma a decisão da estrela do MotoGP Andrea Dovizioso de abandonar a sua carreira de 20 anos de Grandes Prémios no Grande Prémio de São Marino e Riviera de Rimini, exatamente um ano após ter integrado" o projeto.

"O piloto oficial de testes Cal Crutchlow vai ser o substituto para as restantes seis corridas da temporada", lê-se ainda no texto. Integrado na RNF, equipa satélite da Yamaha, Dovizioso tem tido uma temporada sem grandes resultados. O melhor que conseguiu foi o 11.º posto no GP de Portugal. No Mundial, o italiano é apenas 22.º classificado, com 10 pontos.

Dovizioso, de 36 anos, foi campeão do Mundo da categoria de 125cc (Honda) em 2004 e três vezes vice-campeão de MotoGP (Ducati), entre 2017 e 2019.