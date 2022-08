Fórmula 1. Alpine anuncia Piastri, piloto desmente

Está instalada a polémica na Fórmula 1. A Alpine anunciou a contratação do piloto Oscar Piastri para a temporada 2023, mas o jovem australiano desmente.

“Vi que, sem o meu consentimento, a Alpine, emitiu o anúncio de que eu ia ser piloto deles no próximo ano. Está errado, eu não assinei contrato com a Alpine para 2023. Não vou ser condutor deles no próximo ano”, escreveu Piastri, de 21 anos.