Aston Martin anuncia Fernando Alonso para 2023

Fernando Alonso vai trocar de equipa para a próxima temporada da Fórmula 1. O Piloto espanhol, de 41 anos, vai sair da Alpine para a Aston Martin em 2023.

Vai ocupar o lugar deixado vago com a saída no final da época do alemão Sebastian Vettel.

"A Aston Martin tem o prazer de confirmar que o bicampeão Mundial Fernando Alonso vai juntar-se à equipa na próxima época (2023), com um contrato de vários anos", anuncia a marca.