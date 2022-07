Ferrari domina primeiro dia de treinos livres na Hungria

A Ferrari dominou o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, esta sexta-feira.

O espanhol Carlos Sainz foi o mais rápido da primeira sessão, com a melhor volta em 1:18.750. À tarde, o monegasco Chales Leclerc foi ainda mais rápido do que o companheiro de equipa, com 1:18.445.

O britânico Lando Norris (McLaren) registou o segundo melhor tempo, a dois décimos de segundo de Leclerc, e Sainz fechou o pódio da segunda sessão de treinos livres, a quase três décimos do colega.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, ficou em quarto. Os McLaren estiveram em bom nível em Hungaroring, uma vez que o australiano Daniel Ricciardo fez o quinto tempo.

Já os Mercedes estiveram discretos. George Russell foi o oitavo e Lewis Hamilton 11.º, ambos a cerca de um segundo de Leclerc.