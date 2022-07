Ferraris à frente de todos no primeiro dia do GP de França

Os pilotos da Ferrari foram os mais rápidos do conjunto das duas sessões de treinos livres do dia um do Grande Prémio de França de Fórmula 1.

O espanhol Carlos Sainz venceu o segundo treino desta sexta-feira, com um décimo de segundo de vantagem sobre o companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc. Foram os dois únicos pilotos da grelha a rodar abaixo dos 33 segundos. Em terceiro, ficou o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), a meio segundo dois dois mais velozes.

Um dia agridoce para Sainz, que apesar de estar a circular mais rapidamente que toda a concorrência sabe que não lhe valerá de tanto como gostaria - levou uma penalização de 10 lugares na grelha de partida por ter instalado um terceiro componente eletrónico de controlo, excedendo o máximo de dois por temporada. A Ferrari poderá fazer mais alterações ao carro de Sainz, o que levará a novo castigo.

Sainz está no quarto lugar do Mundial, com 133 pontos, menos 75 do que Verstappen (208), líder e campeão do mundo. Em segundo está Leclerc (170). O mexicano Sergio Perez (Red Bull) completa o pódio (151).