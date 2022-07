Kalle Rovanpera vence Rali da Estónia

Com mais seis provas no calendário do WRC, Rovanpera está na frente do campeonato com 175 pontos, mais 83 do que o segundo classificado, o belga Thierry Neuville, da Hyundai.

Evans, também em Toyota Yaris, foi segundo no Rali, a um minuto do seu companheiro de equipa. Ott Tanak, a correr em casa, completou o pódio. O piloto da Hyundai ficou a quase dois minutos do vencedor, mas dois minutos à frente do seu companheiro de equipa, Thierry Neuville.

O melhor da Ford foi Adrien Formaux, na sétima posição, atrás dos outros dois Yaris: Katsuta foi quinto e Lappi ficou na sexta posição.

A Power Stage, última classificativa do rali, foi abordada com muita cautela pela maior parte dos pilotos, devido ao piso escorregadio.

Rovanpera venceu com 22 segundos de vantagem sobre Evans e levou mais cinco pontos para casa. A Toyota ocupou quatro dos cinco primeiros lugares da Power Stage, com Andreas Mikkelsen a furar o domínio da marca japonesa. O norueguês venceu o Rali da Estónia, na categoria Rally2, e no último troço foi terceiro classificado, com o Skoda Fabia.

No Mundial de Construtores, a Toyota lidera, com 298 pontos. Tem 87 de vantagem sobre a Hyundai.

A próxima paragem do WRC é na Finlândia, com rali marcado de 4 a 7 de agosto.