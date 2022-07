Todos levam com o pó de Rovanpera no Rali da Estónia

Kalle Rovanpera vai iniciar, este domingo, o último dia de competição na frente do Rali da Estónia, com 29,1 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa na Toyota, o britânico Elfyn Evans.

Como tem feito na maior parte dos ralis, esta temporada, o piloto finlandês, líder destacado do Mundial de Ralis, tem sido cirúrgico nos troços rápidos da Estónia e depois de ter assumido a liderança, na sexta-feira à tarde, está a gerir o andamento.

Venceu sete das nove especiais cronometradas de sábado. Só não venceu a primeira, em que Evans foi o mais rápido, e a última, de apenas 1,66 km, em Adrien Formaux, no Ford Puma, se impôs à concorrência.

Em perspetiva está mais uma "dobradinha" para a Toyota e um pódio preenchido por um Hyundai i20. A correr em casa, Ott Tanak está na terceira posição, a 1'11.5 de Rovanpera. No quarto posto surge Thierry Neuville, também em Hyundai, a mais de dois minutos do líder.

O melhor piloto da Ford é Adrien Formaux, na sexta posição, atrás de Takamoto Katsuta, no terceiro Yaris. O japonês tem uma vantagem de 11 segundos sobre o francês.

O Rali da Estónia termina no domingo, com as últimas seis especiais da prova que se estreia este ano no Mundial de Ralis.