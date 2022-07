Filipe Albuquerque renova com a United para 2023

O piloto português Filipe Albuquerque renovou por mais um ano com a equipa United Autosports, com a qual irá disputar o campeonato do Mundo de resistência (WEC) em 2023, foi anunciado esta sexta-feira.

Esta é a sétima época desportiva com a equipa anglo-americana do piloto de Coimbra, a quarta no WEC, que se estreou com a United em 2017 no European Le Mans Series e foi com as suas cores campeão do Mundo e da Europa em 2020.

“Não poderia estar mais feliz por assinar por mais um ano com a United. Sinto-me em casa e isso é sem dúvida uma mais-valia. Nunca pensei estar tantos anos a trabalhar com a mesma equipa. Há casamentos que duram muito menos que esta nossa ligação”, disse Filipe Albuquerque.

No que a resultados desportivos diz respeito, Filipe Albuquerque, de 37 anos, traçou como objetivo para 2023 “voltar a vencer o campeonato” e prometeu “trabalhar e lutar por isso”.

Em seis temporadas na United, Albuquerque venceu dois campeonatos (WEC e ELMS), participou em 42 corridas, correu por seis vezes as 24 Horas de Le Mans, conquistou 14 vitórias, 13 ‘pole positions’ e marcou presença em 21 pódios.