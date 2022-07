Elfyn Evans na frente do Rali da Estónia

Elfyn Evans foi o grande protagonista dos troços da manhã de sexta-feira, no Rali da Estónia, sétima das 13 provas do WRC. O piloto galês venceu as quatro especiais e lidera, com 18,7 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa na Toyota, o líder do Mundial de Ralis, Kalle Rovanpera.

No 3.º lugar, antes da segunda passagem pelos troços da manhã, é Ott Tanak, a correr em casa, na estreia do Rali da Estónia no Mundial. O piloto da Hyundai está a 22,5 segundos de Evans e é perseguido pelo seu companheiro de equipa, o belga Thierry Neuville, a 41 segundos do líder.

O vencedor da especial de abertura na quinta-feira, Craig Breen, é a primeira grande baixa do rali. Uma saída de estrada, na quarta especial, motivou o abandono do irlandês. O melhor da Ford é o francês Adrien Formaux, no 6.º lugar, a 1'04.8 de Evans e atrás de Esapekka Lappi, no quinto posto.

Durante a tarde, os pilotos repetem as quatro especiais da manhã. O Rali da Estónia prolonga-se até domingo. No sábado estão previstas nove especiais cronometradas e no domingo há seis troços marcados no itinerário.