Chuva deixou finlandês Rovanpera na liderança no Rali da Estónia

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou o primeiro dia do Rali da Estónia, sétima prova do Campeonato do Mundo, na frente da classificação, aproveitando uma saída de pista do anterior líder na derradeira especial do dia.

Rovanpera concluiu a primeira jornada com o tempo de 1:16.19,7 horas, deixando o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em segundo, a 11,7 segundos, enquanto o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) foi terceiro, a 44,3 segundos.

Rovanperä passou todo o dia na segunda posição, em luta com o companheiro de equipa Elfyn Evans, que venceu as primeiras cinco especiais do dia.

No entanto, o finlandês recuperou e respondeu nas três especiais seguintes, onde assinou o melhor tempo.

O 'golpe de teatro' surgiu na derradeira especial, disputada debaixo de chuva intensa, e na qual Evans sofreu uma saída de pista pouco depois de arrancar, ficando preso nuns arbustos à beira da pista. Com isso perdeu mais de 20 segundos e a liderança para o seu companheiro de equipa, que lidera o campeonato.

"A tarde correu bem. Fiquei contente porque consegui usar melhor a posição na pista", frisou o finlandês, de 21 anos.

Quem também perdeu tempo foi Tanäk, que viu uma conduta do sistema de aquecimento do carro soltar-se, embaciando o para-brisas.

No sábado disputa-se a segunda etapa do Rali da Estónia, com 95,02 quilómetros cronometrados, divididos por nove especiais.