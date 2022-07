Fórmula 1. Leclerc ganha a Verstappen em casa da Red Bull

Charles Leclerc venceu, este domingo, o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1.

Em casa da Red Bull, e a partir atrás de um "anfitrião", o neerlandês e campeão do mundo Max Verstappen, o piloto monegasco, da Ferrari, resistiu aos ataques do rival e aos abandonos para arrecadar a vitória.

Em segundo, ficou, precisamente, Verstappen. O pódio ficou completo com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que beneficiou dos abandonos dos outros dois carros de Red Bull e Ferrari: por ordem, Sergio Pérez foi atingido por George Russell logo na primeira volta e desistiu pouco depois; e Carlos Sainz teve um problema no motor e teve de escapar das chamas que consumiam o seu monolugar.

A tarde foi, de facto, positiva para a Mercedes, que também colocou Russell no quarto lugar. O francês Esteban Ocon (Alpine) fechou o "top-5".

Com este resultado, Leclerc sobe ao terceiro lugar do Mundial de pilotos, com 138 pontos — ultrapassa o companheiro de equipa Sainz, agora quarto, com 127. Soma menos 43 pontos do que Verstappen, atual líder, e menos nove do que Pérez (Ferrari), segundo classificado.