Fórmula 1 regressa a Portugal em julho para testes oficiais

Uma equipa de Fórmula 1 vai regressar a Portugal em julho, para sessões de testes oficiais, apurou a Renascença.

Bola Branca sabe que uma equipa das que competem no Mundial vai testar os seus monovolumes no Autódromo Internacional do Algarve, nos arredores de Portimão, durante os dias 11, 12, 13, 18 e 19 de julho.

O nome da equipa em causa, assim como outras informações, será revelado no decorrer da próxima semana.

O Mundial de Fórmula 1 voltou a Portugal, após 24 anos de ausência, em 2020. O Grande Prémio de Portugal realizou-se nesse ano e em 2021. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu ambas as edições.