Presidente da Câmara de Vila Real não pode garantir WTCR em 2023

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse este domingo que não pode garantir a realização da edição 2023 da prova do circuito internacional WTCR.

O autarca socialista lamentou a falta de apoio do Governo para a organização do Circuito Internacional de Vila Real e criticou também a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), a Eurosport, por uma exposição reduzida do evento.

"Com as circunstâncias que temos hoje ou muito parecidas, eu não posso e não quero garantir isso. Não posso e não me quero comprometer com isso e vamos provavelmente ter de repensar tudo isto", salientou.



O presidenta da Câmara de Vila Real admite ainda estranhar o facto de o Governo garantir apoios à Câmara Municipal de Portimão, mas que não faça a mesma garantia à autarquia que lidera.

Questionado sobre se a edição de 2023, quer do circuito, quer da única etapa portuguesa do WTCR, que conta com o piloto luso Tiago Monteiro, pode estar em risco, Rui Santos respondeu afirmativamente.



O alerta do autarca que retomou as corridas na cidade transmontana em 2014, após anos de interrupção, foi lançado hoje, no último dia da 51.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real e das corridas principais do WTCR.