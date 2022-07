Fórmula 1. Carlos Sainz ganha em Silverstone

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha, ao conquistar o primeiro triunfo na Fórmula 1, em Silverstone, onde partiu da “pole position” para a 10.ª prova do ano.

Sainz, de 27 anos, que liderou a grelha de partida pela primeira vez e somou o primeiro triunfo ao concluir as 52 voltas ao circuito britânico com uma vantagem de 3,779 segundos sobre o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e 6,225 sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão do mundo, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), campeão em título, não foi além do sétimo lugar, mas manteve a liderança da classificação de pilotos, com 181 pontos, mais 34 do que Pérez e mais 43 do que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminou a corrida de hoje no quarto posto.

O Grande Prémo da Grã-Bretanha esteve interrompido durante praticamente uma hora, devido a dois acidentes ocorridos na primeira curva, envolvendo vários pilotos, entre os quais o chinês Guanyu Zhou (Alfa Romeo), protagonista do incidente mais aparatoso, e o tailandês Alexander Albon (Williams), sem que tivessem sofrido lesões graves.