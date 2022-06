"Poker" da Toyota no Safari com vitória de Rovanpera

Kalle Rovanpera venceu o Rali Safari, no Quénia, num fim de semana totalmente dominado pela Toyota.

Os Yaris foram os reis da selva e resistiram às adversidades do rali mais duro do calendário do WRC. Os quatro primeiros lugares ficaram ocupados pelos carros da marca nipónica.

Rovanpera assumiu a liderança no sábado e não mais a perdeu. O finlandês terminou a prova com 52.8 segundos de vantagem sobre Elfyn Evans. Takamoto Katsuta fez o seu primeiro pódio no WRC, à frente do campeão do mundo Sébastien Ogier, que participou no terceiro rali nesta que é uma temporada em que participa no Mundial em "part time".

O melhor dos outros foi Thierry Neuville, em Hyundai, na quinta posição, a mais de 10 minutos do vencedor. O irlandês Craig Breen foi o melhor da Ford, no sexto lugar.

O Safari foi demasiado exigente para o i30 e para os Puma, com todos os pilotos a sofrerem muitos problemas.

Para Neuville salvaram-se os 5 pontos extra pela vitória na Power Stage.

Rovanpera sai do Quénia com a liderança do Mundial de Pilotos reforçada, com 65 pontos de avanço sobre Neuville. O jovem finlandês tem a conquista do WRC bem encaminhada, quando estão disputadas seis das 13 etapas do calendário.

O próximo rali acontece na Estónia, entre 14 e 17 de julho.