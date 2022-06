Miguel Oliveira faz 9.º lugar em Assen

Miguel Oliveira foi 9.º classificado no GP dos Países Baixos, em Assen, este domingo, repetindo o resultado obtido na corrida anterior, na Alemanha. O piloto português, que saiu da oitava posição da grelha de partida, ficou entre as duas Suzuki, de Joan Mir e Alex Rins, a 8.325 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia.

O piloto da Ducati ficou à frente do seu compatriota Marco Bezzechi, segundo classificado a 0.444s.

O espanhol Maverick Viñales, em Aprilia, fechou o pódio, a 1.209s do vencedor. O GP dos Países Baixos ficou marcado pela primeira desistência da época do líder do Mundial de Pilotos, Fabio Quartararo.

O francês da Yamaha abandonou depois de uma queda. Em pista, Quartararo chocou com Aleix Esparagaró, seu maior rival na luta pelo título, mas o espanhol da Aprilia fez uma grande recuperação e terminou a corrida no 4.º lugar.

Quartararo continua na liderança do Mundial, mas tem agora Aleix Espargaró a 21 pontos. Miguel Oliveira está no 10.º lugar, com 71 pontos, a quatro de Alex Rins, nono, e a seis de Joan Mir, oitavo.A próxima corrida é o GP da Grã-Bretanha, em Silversonte, a 7 de agosto.