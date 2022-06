Rovanpera mantém liderança do Safari

Kalle Rovanpera continua na frente do Rali Safari, no Quénia. O piloto finlandês perder a liderança conquistada na sexta-feira, com 19.4 segundos de vantagem sobre Elfyn Evans.

A Toyota monopoliza o pódio, com Takamoto Katsuta no terceiro lugar, a 39.9s de Rovanpera.

A amanhã no Safari ficou marcada pelo abandono de Ott Tanak, que rodava na quarta posição, devido a problemas no motor do Hyundai.

O azar de Tanak permitiu ao seu companheiro de equipa, Thierry Neuville, subir ao quarto posto, a 47.3s do líder.

O piloto belga, segundo no Mundial de Pilotos, atrás de Rovanpera, venceu as duas últimas especiais da manhã, quebrando a hegemonia da Toyota, que tinha vencido sete das oito classificativas até aí percorridas.

Neuville tem margem de conforto para atacar o pódio, uma vez que o seu perseguidor direto, Seb Ogier (Toyota), está a mais de um minuto e meio.

Durante a tarde os pilotos repetem as passagens pelas três especiais da manhã.