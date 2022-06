Toyota reina no Safari

Estão corridos quatro troços no Quénia e a marca japonesa venceu-os todos: Ogier tem três vitórias em troços; Evans foi o mais rápido no último da manhã.

Elvyn Evans está na frente da prova, com 8.5 segundos de vantagem sobre Sébastien Ogier e a 11.1s de Rovanpera, o líder do Mundial de Ralis. Katsuta surge na 4.ª posição, a 12.4s de Evans.

A Toyota está a dominar por completo o Rali Safari, com quatro carros nos quatro primeiros lugares da classificação, após as três especiais da manhã desta sexta-feira.

O melhor dos outros é Sébastien Loeb, em Ford, a 15.9 segundos do líder. Foi uma manhã para a Hyundai esquecer, com todos os pilotos a sofrer problemas. Tanak foi o menos afetado e está no 7.º, a 29.6s do primeiro e sete segundos atrás de Craig Breen (Ford), que ocupa o 6.º lugar.

Neuville, segundo classificado no Mundial, está já a um minuto de Evans e Solberg fecha o "top-10", a mais de três minutos do líder. Ambos ficaram sem energia nos Hyundai, que ficaram entupidos com o pó das estradas do Rali Safari.

Esta sexta-feira há mais três especiais para cumprir.